Собянин назвал обстановку с коронавирусом в Москве неопределённой

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка в столице продолжает оставаться неопределённой.

«Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остаётся неопределённой», — написал Собянин в своём блоге.

По его словам, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, удалось разорвать много цепочек распространения коронавируса.

Он уточнил, что, несмотря на это, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло.

Более 13 тыс. человек находятся в больницах — столько же, сколько до новогодних праздников.

Ранее стало известно, что с понедельника, 18 января, учащиеся с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.