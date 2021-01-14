В Удмуртии провели более 770 тысяч тестов на COVID-19

В вирусологических лабораториях Удмуртии провели более 770 тыс. тестов на COVID-19, заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

За последние сутки исследовано 3315 проб.

Также стало известно, что в Тамбовской области число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом составило 19 885. Выздоровели 17 876 человек. Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

За последние 24 часа выявлено 159 заболевших.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в организме страдающих от иммунодефицита возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.