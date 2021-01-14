В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии выявили 190 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Диагноз подтвердили, в частности, у 90 жителей Ижевска, 15 жителей Якшур-Бодьинского района и десяти жителей Завьяловского района.

Выписаны 189 заболевших. С февраля 2020 года в регионе провели 771 613 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 3315 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 208 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших достигло 20 659, выздоровевших — 18 776. За последние 24 часа выписаны 199 пациентов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в организме страдающих иммунодефицитом возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.

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