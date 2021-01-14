В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области за сутки выявили 293 случая инфицирования COVID-19, рассказали в региональном оперштабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии зарегистрировали 40 270 заболевших. В настоящее время лечение проходят 13 134 человека.

Выздоровел за последние 24 часа 371 пациент, всего — 25 649 жителей региона.

Также стало известно, что в Крыму за сутки выявили 365 случаев заболевания коронавирусом за сутки, передаёт «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 256 выявлены при обращении за медицинской помощью, 109 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Всего в регионе коронавирус подтвердили у 28 545 человек. За весь период выздоровели 23 020.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в организме страдающих от иммунодефицита возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.

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