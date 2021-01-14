Пульмонолог рассказал об отличиях кашля при COVID-19 от кашля курильщика

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал об отличиях кашля при COVID-19 от кашля курильщика.

«При COVID-19 появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при COVID-19 идёт в течение всего дня», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, сухой кашель при COVID-19 имеет особые звуковые оттенки, но ставить диагноз без тестов и анализов нельзя.

По словам Карабиненко, если человек кашляет тяжело, то это ещё не обязательно сразу коронавирус.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 24 763 случаев COVID-19.