Пульмонолог рассказал об отличиях кашля при COVID-19 от кашля курильщика

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Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал об отличиях кашля при COVID-19 от кашля курильщика.
Пульмонолог рассказал об отличиях кашля при COVID-19 от кашля курильщика
  • © Пресс-служба Мосгорздрава РФ
  • РИА Новости

«При COVID-19 появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при COVID-19 идёт в течение всего дня», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, сухой кашель при COVID-19 имеет особые звуковые оттенки, но ставить диагноз без тестов и анализов нельзя.

По словам Карабиненко, если человек кашляет тяжело, то это ещё не обязательно сразу коронавирус.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 24 763 случаев COVID-19.

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