Росздравнадзор разъяснил ситуацию с применением вакцин от коронавируса

Короткая ссылка
В России запрещено применять вакцины от коронавируса, не зарегистрированные на территории страны, заявила пресс-служба Росздравнадзора.
Росздравнадзор разъяснил ситуацию с применением вакцин от коронавируса
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«В соответствии с действующим законодательством ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещён. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — сообщили Интерфаксу в Росздравнадзоре в ответ на запрос, могут ли частные клиники России, в том числе официальный филиал израильского госпиталя Hadassah — Hadassah Medical Moscow в медицинском кластере Сколково, использовать иностранные вакцины, такие как Pfizer.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса COVID-19 в России. Также в Pfizer заявили, что не будут поставлять свою вакцину от коронавирусной инфекции в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.

14 января стало известно, что власти Москвы заключили соглашение об организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 с 34 столичными частными клиниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить