Росздравнадзор разъяснил ситуацию с применением вакцин от коронавируса

В России запрещено применять вакцины от коронавируса, не зарегистрированные на территории страны, заявила пресс-служба Росздравнадзора.

«В соответствии с действующим законодательством ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещён. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — сообщили Интерфаксу в Росздравнадзоре в ответ на запрос, могут ли частные клиники России, в том числе официальный филиал израильского госпиталя Hadassah — Hadassah Medical Moscow в медицинском кластере Сколково, использовать иностранные вакцины, такие как Pfizer.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса COVID-19 в России. Также в Pfizer заявили, что не будут поставлять свою вакцину от коронавирусной инфекции в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.

14 января стало известно, что власти Москвы заключили соглашение об организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 с 34 столичными частными клиниками.