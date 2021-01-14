В Минпромторге прокомментировали ситуацию с закупкой масла и сахара

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В Минпромторге прокомментировали ситуацию с закупкой подсолнечного масла и сахара.
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с закупкой масла и сахара
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара», — цитирует РИА Новости сообщение Минпромторга.

В АКОРТ также заявили, что у них нет информации о сложностях с поставками.

«Все рабочие моменты оперативно решаются во взаимодействии с Минпромторгом и Минсельхозом», — добавили в ассоциации.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству страны право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость.

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