В Госдуме оценили продление ограничений по коронавирусу в Москве
- РИА Новости
«Все решения региональная власть принимает исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе… Несмотря на то, что ситуация не ухудшается, а где-то даже улучшается, необходимо всё равно соблюдать все предписанные рекомендации и быть предельно ответственными и осторожными для того, чтобы быстрее побороть эту эпидемию», — считает Нилов.
Ранее мэр Сергей Собянин написал в своём блоге, что все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в Москве до 21 января.