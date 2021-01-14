В Госдуме оценили продление ограничений по коронавирусу в Москве

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал продление ограничений по коронавирусу в Москве до 21 января.

«Все решения региональная власть принимает исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе… Несмотря на то, что ситуация не ухудшается, а где-то даже улучшается, необходимо всё равно соблюдать все предписанные рекомендации и быть предельно ответственными и осторожными для того, чтобы быстрее побороть эту эпидемию», — считает Нилов.

Ранее мэр Сергей Собянин написал в своём блоге, что все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в Москве до 21 января.