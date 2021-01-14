В большинстве регионов России занятия в школах проходят в очном формате

После новогодних праздников большинство российских регионов возобновили очные занятия в школах, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва», — цитирует ТАСС Кравцова.

Он отметил, что данный факт свидетельствует об эффективности совместной работы с регионами.

Ранее стало известно, что с понедельника, 18 января, учащиеся с 1-го по 11-й класс в Москве возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.