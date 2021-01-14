Прокуроры проводят проверку по факту пожара с погибшими в Хабаровске

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Прокуроры проводят проверку по факту гибели пяти человек при пожаре в жилом многоквартирном доме в Хабаровске.
Прокуроры проводят проверку по факту пожара с погибшими в Хабаровске
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«По факту происшествия начата проверка. Прокурор Индустриального района города Хабаровска лично выезжал на место. Все пятеро погибших, по предварительным данным, скончались от удушья», — приводит ТАСС сообщение представителя регионального отделения прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пять человек погибли в результате пожара в жилом доме.

Позднее пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м.

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