В Хабаровске пять человек погибли при пожаре в доме

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В Хабаровске пять человек погибли в результате пожара в жилом доме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по краю.
В Хабаровске пять человек погибли при пожаре в доме
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«При пожаре в жилом доме на Белорусской улице погибли пять человек», — заявили в главке.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе пятеро детей, отравились угарным газом в результате пожара в частном доме в Новосибирской области.

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