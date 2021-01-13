Пятеро детей попали в больницу после пожара в Новосибирской области
- Reuters
«Около 23:10 (19:10 мск) 12 января поступило сообщение о возгорании на веранде частного жилого дома в селе Михайловка в Карасукском районе. Пожарные в течение двух минут локализовали возгорание, чем не дали распространиться огню на большую площадь, еще чуть более часа понадобилось на полную ликвидацию пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров», — приводит РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.
До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома — шесть человек — женщина 1992 года рождения и пятеро детей.
С отравлением угарным газом они госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.
Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек, включая ребёнка.