Пятеро детей попали в больницу после пожара в Новосибирской области

Шесть человек, в том числе пятеро детей, отравились угарным газом при пожаре в частном жилом доме в селе Михайловка Новосибирской области.

«Около 23:10 (19:10 мск) 12 января поступило сообщение о возгорании на веранде частного жилого дома в селе Михайловка в Карасукском районе. Пожарные в течение двух минут локализовали возгорание, чем не дали распространиться огню на большую площадь, еще чуть более часа понадобилось на полную ликвидацию пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров», — приводит РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.

До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома — шесть человек — женщина 1992 года рождения и пятеро детей.

С отравлением угарным газом они госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек, включая ребёнка.