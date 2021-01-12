При пожаре в Екатеринбурге погибли восемь человек

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При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
При пожаре в Екатеринбурге погибли восемь человек
  • РИА Новости

«Восемь человек погибли во время пожара. Возгорание было в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге», — сообщили в экстренных службах.

В МЧС рассказали о том, что пожар был потушен.

«Площадь пожара составила 30 кв. метров, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили. В 03:50 (01:50 мск) пожар был локализован, 04:06 (02:06 мск) открытое горение ликвидировано. В тушении пожара задействованы 9 единиц спецтехники, 30 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего из дома, по данным спасателей, были эвакуированы 90 человек в том числе 9 детей.

Ранее в Тюменской области возбудили дело о халатности после гибели семи человек.

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