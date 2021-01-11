В Тюменской области возбудили дело о халатности после гибели семи человек

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В Тюменской области после гибели семи пожилых людей при пожаре в пансионате возбуждено уголовное дело о халатности, сообщается на сайте СК России.
В Тюменской области возбудили дело о халатности после гибели семи человек
  • РИА Новости

«Следственными органами... в связи с пожаром, во время которого погибли люди в частном пансионате, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, возгорание строений и гибель постояльцев стали возможными из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками, а также контролирующих органов».

Ранее суд арестовал хозяйку частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семеро пожилых людей.

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