В Тюменской области возбудили дело о халатности после гибели семи человек
- РИА Новости
«Следственными органами... в связи с пожаром, во время которого погибли люди в частном пансионате, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, возгорание строений и гибель постояльцев стали возможными из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками, а также контролирующих органов».
Ранее суд арестовал хозяйку частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семеро пожилых людей.