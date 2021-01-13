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В Хабаровске ликвидировали пожар в многоэтажном доме

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В Хабаровске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме, в результате которого погибли пять человек.
В Хабаровске ликвидировали пожар в многоэтажном доме
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по региону.

«Пожар ликвидирован около 05:00 по местному времени (22:00 мск), его площадь составила 10 кв. м», — заявили в МЧС.

По данным ГУ МЧС, возгорание произошло в квартире в панельном девятиэтажном доме. В ликвидации пожара участвовали 30 человек, было задействовано 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пять человек погибли в результате пожара в жилом доме.

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