В Хабаровске ликвидировали пожар в многоэтажном доме

В Хабаровске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме, в результате которого погибли пять человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по региону.

«Пожар ликвидирован около 05:00 по местному времени (22:00 мск), его площадь составила 10 кв. м», — заявили в МЧС.

По данным ГУ МЧС, возгорание произошло в квартире в панельном девятиэтажном доме. В ликвидации пожара участвовали 30 человек, было задействовано 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пять человек погибли в результате пожара в жилом доме.