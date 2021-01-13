В Хабаровске ликвидировали пожар в многоэтажном доме
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по региону.
«Пожар ликвидирован около 05:00 по местному времени (22:00 мск), его площадь составила 10 кв. м», — заявили в МЧС.
По данным ГУ МЧС, возгорание произошло в квартире в панельном девятиэтажном доме. В ликвидации пожара участвовали 30 человек, было задействовано 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске пять человек погибли в результате пожара в жилом доме.