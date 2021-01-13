Вирусолог рассказал, как возникает коллективный иммунитет

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как возникает коллективный иммунитет.
Вирусолог рассказал, как возникает коллективный иммунитет
  • Reuters

«Коллективный иммунитет складывается из нескольких компонентов. Во-первых, это люди, которые уже переболели и приобрели его. Во-вторых, это те, кто от природы более устойчив к этому вирусу. В-третьих, это вакцинированные люди», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, когда таких людей набирается около 70%, то это даёт хороший результат.

Вместе с тем, отметил эксперт, даже при таком показателе полностью избавиться от COVID-19 не удастся, так как вирус останется, но это будут уже частные случаи.

Ранее, как сообщал kp.ru, член Ассоциации онкологов России Дмитрий Барановский рассказал о возможных нарушениях здоровья после перенесённого COVID-19.

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