Вирусолог рассказал, как возникает коллективный иммунитет

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как возникает коллективный иммунитет.

«Коллективный иммунитет складывается из нескольких компонентов. Во-первых, это люди, которые уже переболели и приобрели его. Во-вторых, это те, кто от природы более устойчив к этому вирусу. В-третьих, это вакцинированные люди», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, когда таких людей набирается около 70%, то это даёт хороший результат.

Вместе с тем, отметил эксперт, даже при таком показателе полностью избавиться от COVID-19 не удастся, так как вирус останется, но это будут уже частные случаи.

Ранее, как сообщал kp.ru, член Ассоциации онкологов России Дмитрий Барановский рассказал о возможных нарушениях здоровья после перенесённого COVID-19.