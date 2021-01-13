Онищенко оценил поручение перейти к массовой вакцинации в России
«Чем быстрее мы охватим, тем быстрее мы будем контролировать эпидемическую ситуацию. Пока она идёт как бы естественным путём, и вакцинированных у нас около 1 млн человек — это мало. Так что указание своевременное», — приводит ТАСС его слова.
Онищенко отметил, что ранее вопрос заключался в масштабировании производства вакцин.
«Налаживание промышленного производства вакцины — это достаточно сложный процесс. Где-то на конец декабря у нас было наработано около 2 млн доз вакцин, я думаю, что в данный момент эта ситуация решена», — сказал он.
По мнению Онищенко, вопрос масштабирования объёмов вакцины «перешёл в рабочую, практическую плоскость».
Ранее Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.