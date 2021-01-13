Онищенко оценил поручение перейти к массовой вакцинации в России

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает своевременным поручение российского лидера Владимира Путина начать со следующей недели массовую вакцинацию граждан от коронавируса.

«Чем быстрее мы охватим, тем быстрее мы будем контролировать эпидемическую ситуацию. Пока она идёт как бы естественным путём, и вакцинированных у нас около 1 млн человек — это мало. Так что указание своевременное», — приводит ТАСС его слова. 

Онищенко отметил, что ранее вопрос заключался в масштабировании производства вакцин.

«Налаживание промышленного производства вакцины — это достаточно сложный процесс. Где-то на конец декабря у нас было наработано около 2 млн доз вакцин, я думаю, что в данный момент эта ситуация решена», — сказал он.

По мнению Онищенко, вопрос масштабирования объёмов вакцины «перешёл в рабочую, практическую плоскость».

Ранее Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.

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