Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян со следующей недели
- РИА Новости
По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объёмы, но и превысила плановые объёмы выпуска вакцины.
«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», — сказал глава государства на совещании с правительством.
Ранее Путин отметил, что наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, но успокаиваться нельзя.
За последние сутки в стране выявили 22 850 новых случаев инфицирования COVID-19, с начала пандемии — 3 471 053.