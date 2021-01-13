Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян со следующей недели

Нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции со следующей недели, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объёмы, но и превысила плановые объёмы выпуска вакцины.

«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Ранее Путин отметил, что наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, но успокаиваться нельзя.

За последние сутки в стране выявили 22 850 новых случаев инфицирования COVID-19, с начала пандемии — 3 471 053.