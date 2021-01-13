Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России

В России наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, но успокаиваться нельзя, заявил президент страны Владимир Путин.

Как отметил глава государства на совещании с правительством, в мире пока не удаётся задушить эту болезнь и предотвратить все негативные последствия.

«Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — сказал он.

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 достигло 3 471 053.