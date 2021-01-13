Кабмин выделил ещё 5 млрд рублей на авиаперевозки на Дальний Восток

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков сообщил о выделении дополнительно 5 млрд рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток.

«В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 млрд рублей. Эти средства позволят увеличить объёмы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, те жители Дальнего Востока, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, смогут купить проездные документы по субсидируемым тарифам в феврале.

В конце декабря правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году.

Российский лидер Владимир Путин призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.