Кабмин выделил ещё 5 млрд рублей на авиаперевозки на Дальний Восток

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Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков сообщил о выделении дополнительно 5 млрд рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток.
Кабмин выделил ещё 5 млрд рублей на авиаперевозки на Дальний Восток
  • Pixabay

«В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 млрд рублей. Эти средства позволят увеличить объёмы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, те жители Дальнего Востока, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, смогут купить проездные документы по субсидируемым тарифам в феврале.

В конце декабря правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году.

Российский лидер Владимир Путин призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.

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