Кабмин выделил ещё 5 млрд рублей на авиаперевозки на Дальний Восток
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«В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 млрд рублей. Эти средства позволят увеличить объёмы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, те жители Дальнего Востока, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, смогут купить проездные документы по субсидируемым тарифам в феврале.
В конце декабря правительство России выделило более 4 млрд рублей на субсидирование полётов по стране в 2020 году.
Российский лидер Владимир Путин призвал «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России и поручил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок.