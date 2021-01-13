Осуждённому за убийство двух девушек на Урале назначена ещё одна экспертиза

В Санкт-Петербурге Второй апелляционный суд назначил Алексею Александрову, осуждённому на пожизненный срок по делу об убийстве двух девушек в Екатеринбурге, дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.