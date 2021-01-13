Осуждённому за убийство двух девушек на Урале назначена ещё одна экспертиза

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В Санкт-Петербурге Второй апелляционный суд назначил Алексею Александрову, осуждённому на пожизненный срок по делу об убийстве двух девушек в Екатеринбурге, дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

«Второй апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу осуждённого Алексея Александрова на приговор Свердловского областного суда, вынесенный 29 сентября 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что по итогам заседания Алексею Александрову назначили дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу.

26 августа 2018 года девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы госпитализировали, но она впоследствии скончалась.

Подсудимый Алексей Александров признал свою вину.

Свердловский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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