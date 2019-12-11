Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году. Он признал вину.

«Избрать в отношении обвиняемого Александрова Алексея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по 8 февраля 2020 года включительно», — цитирует заявление судьи Владимира Ушакова РИА Новости.

По данным следствия, преступление было совершено поздним вечером 25 августа 2018 года.

Ранее адвокат семей погибших сообщил о задержании подозреваемого в убийстве двух девушек на Урале.

26 августа 2018 года девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы госпитализировали, но она впоследствии скончалась.