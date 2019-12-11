Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

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Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году. Он признал вину.
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек
  • РИА Новости

«Избрать в отношении обвиняемого Александрова Алексея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по 8 февраля 2020 года включительно», — цитирует заявление судьи Владимира Ушакова РИА Новости.

По данным следствия, преступление было совершено поздним вечером 25 августа 2018 года.

Ранее адвокат семей погибших сообщил о задержании подозреваемого в убийстве двух девушек на Урале.

26 августа 2018 года девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы госпитализировали, но она впоследствии скончалась.

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