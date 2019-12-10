Адвокат: подозреваемый в убийстве двух девушек на Урале задержан

Подозреваемый в убийстве в 2018 году двух девушек в Екатеринбурге задержан, заявил адвокат семей погибших Дмитрий Ушаков.

«Да, задержали. Что-то больше станет ясно, когда будет мера пресечения», — цитирует защитника РИА Новости.

Отмечается, что в региональном управлении СК России и областном главке МВД пока от комментариев по делу отказываются, не подтверждая и не опровергая информацию о задержании мужчины.

В октябре 2018 года стало известно, что дело об убийстве двух девушек в Екатеринбурге передали в отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным следствия, две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в уральской столице утром 26 августа 2018 года. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней.