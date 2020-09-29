Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

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Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус
  • РИА Новости

«Признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — цитирует РИА Новости судью.

Две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге в конце августа 2018 года.

Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней.

По подозрению в двойном убийстве 9 декабря 2019 года был задержан 34-летний житель Екатеринбурга Александров.

8 сентября, как сообщал портал kp.ru, в суде по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус на Урале выступил свидетель — доставщик пиццы, который последним видел жертв.

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