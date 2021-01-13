В Петербурге на COVID-19 проверили 37,4 тысячи человек за сутки

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В Санкт-Петербурге на COVID-19 проверили 37 389 человек за сутки.
В Петербурге на COVID-19 проверили 37,4 тысячи человек за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

«Под медицинским наблюдением находятся 1432 человека. Из них 361 — контактные, 1071 — на самоизоляции», — заявили в пресс-службе Смольного.

Операторы единой городской службы 122 обработали за последние 24 часа 7095 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Волонтёры выполнили более 3,9 тыс. заявок.

Также стало известно, что в Ростовской области открыли новый госпиталь для пациентов с COVID-19. Он размещён на базе Аксайской центральной районной больницы, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на районную администрацию.

В инфекционном отделении предусмотрено 50 мест. Поликлиника и стационарные отделения продолжат работу в обычном режиме.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в организме страдающих иммунодефицитом возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.

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