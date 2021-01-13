В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области за сутки зафиксировали 292 случая инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии выявлено 39 977 заболевших. В настоящее время лечение проходят 13 229. Выздоровели 25 278 пациентов, в том числе 390 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 192 случая заболевания коронавирусом за сутки. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Выздоровели 189 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 22 494 лабораторно подтверждённых случая COVID-19. Выписаны 18 649 человек.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в организме страдающих от иммунодефицита возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.