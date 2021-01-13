В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 211 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«По состоянию на 13 января югорчане с COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете», — сказали в штабе.

На момент выявления коронавируса у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у четырёх заболевание протекает бессимптомно.

Также стало известно, что в больницах Крыма развёрнуто почти 4 тыс. коек для больных COVID-19 и внебольничными пневмониями. Об этом заявил глава регионального Минздрава Александр Остапенко, передаёт РИА Новости Крым.

«Из них 200 коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Дополнительно за прошедшее время развёрнуто 40 коек. Из них 25 — в Нижнегорской районной больнице, а 15 коек — в Раздольненской районной больнице», — отметил он.

По его словам, за прошедшую неделю в стационары госпитализированы 453 человека с подтверждённым COVID-19, что на 19% ниже уровня предыдущей недели. Число выписанных пациентов выросло на 30% и составило 1431.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в организме страдающих иммунодефицитом возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.

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