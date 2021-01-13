Минпромторг прокомментировал цены на сахар в России

Минпромторг отмечает тенденцию на снижение стоимости сахара, а также подсолнечного масла в России.

«В настоящее время к соглашениям присоединились уже порядка 7 тыс. участников по каждому соглашению. Реестры постоянно обновляются… После подписания соглашений прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По данным Росстата, как информировал Интерфакс, сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен на продукты питания в России в 2020 году. За год сахар подорожал на 64,54%. Цены на подсолнечное масло выросли на 25,91%.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что около 60 крупных компаний в России готовы подписать соглашение о стабилизации цен на продукты.

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты и потребовал от министров не рассказывать ему сказки, а оперативно реагировать на подобные ситуации.