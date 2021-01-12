Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией

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Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с пандемией.
Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией
  • Reuters

«Распространение не такое стремительное, как было весной или осенью. Даже в условиях такого тренда, оставляя за скобками вакцинацию, достичь коллективного иммунитета в мире в 2021 году не получится», — заявил он в беседе с ФАН.

Как считает эксперт, коллективный иммунитет может появиться в России к середине 2022 года.

Со своей стороны, профессор кафедры вирусологии НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с Newinform выразил мнение, что массовая вакцинация и соблюдение мер борьбы с распространением коронавируса позволят справиться с пандемией, несмотря на появление новых штаммов.

«Штаммы возникают случайно. Если кто-то представляет, что вирус сидит и думает, как бы ему напортить побольше, то это совершенно не так. Случайные ошибки при кодировании рибонуклеиновой кислоты — и вот случайно появился такой вариант, британский штамм. Но они могут где угодно появиться», — сказал он.

Ранее академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по пандемии COVID-19.

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