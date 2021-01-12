Эксперт дал прогноз по пандемии COVID-19

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по пандемии COVID-19.

«Предварительные расчёты показывают, что за уже начавшийся год переболеют ещё порядка 100 млн человек. Это, как вы понимаете, очень небольшой процент от населения Земли», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, привиты могут быть менее миллиарда человек, останется ещё пять-шесть миллиардов не привитых.

Поэтому, прогнозирует Покровский, у вируса останутся большие перспективы для распространения.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России зафиксировали 22 934 случаев коронавируса.