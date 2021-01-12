Эксперт дала рекомендации по употреблению чая

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Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова дала рекомендации по выбору напитков.
Эксперт дала рекомендации по употреблению чая
  • Pixabay

«Рассыпной чай лучше покупать на развес. Так вы сможете увидеть, за что платите. Обычно такой чай продаётся в специальных магазинах. Он не упакован в коробку», — пояснила она в беседе с Nation News.

По её словам, качество такого чая обычно выше.

Как считает Тихонова, зелёный чай и чёрный одинаково полезны зимой.

«В любом чае содержатся полезные компоненты. Они хорошо усваиваются из-за температуры чая. Она близка к температуре тела, поэтому организму не нужно тратить время на её охлаждение или нагревание», — пояснила она.

Эксперт также отметила, что в зелёном чае больше витамина С, а в чёрном — калия, активизирующего работу кровеносной системы. Поэтому чёрный чай лучше пить днём, зелёный — утром и вечером, считает Тихонова.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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