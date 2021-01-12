В Удмуртии прокомментировали ситуацию с пандемией
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- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
Выписаны 193 человека. Всего в республике выявлено 22 302 заболевших, из них 18 460 выздоровели.
Также стало известно, что в Кировской области зафиксировали 227 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
На лечении в стационарах находятся 2749 пациентов с коронавирусом, ещё 408 лечатся с «диагностическими» пневмониями. Почти 13 тыс. заболевших — на амбулаторном лечении.
С выздоровлением выписаны ещё 535 человек.
Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.