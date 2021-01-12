В Удмуртии прокомментировали ситуацию с пандемией

В Удмуртии за сутки зарегистрировали 191 случай COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Выписаны 193 человека. Всего в республике выявлено 22 302 заболевших, из них 18 460 выздоровели.

Также стало известно, что в Кировской области зафиксировали 227 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении в стационарах находятся 2749 пациентов с коронавирусом, ещё 408 лечатся с «диагностическими» пневмониями. Почти 13 тыс. заболевших — на амбулаторном лечении.

С выздоровлением выписаны ещё 535 человек.

Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.