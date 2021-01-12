Эксперт прокомментировал ход вакцинации от COVID-19 в России

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Председатель экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский прокомментировал ход вакцинации от COVID-19 в России.
Эксперт прокомментировал ход вакцинации от COVID-19 в России
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Сейчас акцент по вакцинации — на крупных населённых пунктах, это города-миллионники, города свыше 500, 100 тыс. До малых населённых пунктов по всей стране очередь пока не дошла», — цитирует эксперта ОТР.

Как отметил Крестинский, производство вакцины пока не вышло на плановые показатели, поэтому охватить всю страну ещё не удалось, но каждый день ситуация будет улучшаться.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 22 934 случая заболевания коронавирусом.

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