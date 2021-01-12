Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа школы в Санкт-Петербурге

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В Приморском районе Санкт-Петербурга утром 12 января на перемене из окна коридора, расположенного на четвёртом этаже школы №640, выпал ученик.
Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа школы в Санкт-Петербурге
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом пишет kp.ru.

«Утром во вторник, 12 января, около 12:00 ученик 6-го класса общеобразовательной школы №640 выпал из окна. В тяжёлом состоянии он был госпитализирован врачами скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе администрации Приморского района.

По предварительным данным, ребёнок находится в реанимации.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и чиновники районной администрации.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.

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