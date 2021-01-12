Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа школы в Санкт-Петербурге
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Об этом пишет kp.ru.
«Утром во вторник, 12 января, около 12:00 ученик 6-го класса общеобразовательной школы №640 выпал из окна. В тяжёлом состоянии он был госпитализирован врачами скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе администрации Приморского района.
По предварительным данным, ребёнок находится в реанимации.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и чиновники районной администрации.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.