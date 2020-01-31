В Оренбургской области проводят проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Оренбургской области.
Врачи скорой помощи доставили 17-летнего школьника в больницу. У него диагностировали вывих коленного сустава.
Предварительно установлено, что подросток получил травму во время катания на лыжах на уроке физкультуры.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.