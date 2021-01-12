В Томске из-за пандемии отменены массовые крещенские купания

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Томская епархия отменила массовые крещенские купания в Томске, чтобы избежать большого скопления людей во время пандемии коронавируса.
В Томске из-за пандемии отменены массовые крещенские купания
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Массовые общегородские крещенские купания, которые ежегодно проводятся в Томске на Белом озере и в Коларове, отменили, чтобы избежать большого скопления людей. Что же касается районных приходов, они решают уже на местном уровне. Как правило, организовывают в деревнях купания инициативные группы. Возможно, где-то и будут проводить небольшими группами», — рассказал сайту vtomske.ru представитель епархии.

В свою очередь, представитель управления Роспотребнадзора по Томской области сообщила, что отдельных рекомендаций по организации крещенских купаний в регионе и установлению запретов специалисты не выдавали. Существуют только общие рекомендации по непроведению массовых мероприятий в соответствии с действующим в регионе режимом ограничений.

Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям.

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