В Подмосковье рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19

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В пресс-службе правительства Московской области рассказали о продолжающейся масштабной вакцинации от коронавируса. В настоящее время более 17 тыс. жителей сделали прививку.
В Подмосковье рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360».

Вакцинация осуществляется отечественным препаратом «Спутник V». Сделать её может любой желающий старше 18 лет. Прививку делают добровольно и бесплатно — по полису ОМС.

«Вакцинация от COVID-19 — наша стратегическая задача. Мы постоянно на связи с Министерством здравоохранения России, каждую неделю количество поступающих вакцин увеличивается. Это принципиально важно для нашей дальнейшей работы и жизни», — сказал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Как ранее сообщало издание «Новый Севастополь», в Севастополе стартовала кампания по вакцинации школьных учителей от коронавирусной инфекции.

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