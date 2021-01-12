В Подмосковье рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «360».
Вакцинация осуществляется отечественным препаратом «Спутник V». Сделать её может любой желающий старше 18 лет. Прививку делают добровольно и бесплатно — по полису ОМС.
«Вакцинация от COVID-19 — наша стратегическая задача. Мы постоянно на связи с Министерством здравоохранения России, каждую неделю количество поступающих вакцин увеличивается. Это принципиально важно для нашей дальнейшей работы и жизни», — сказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Как ранее сообщало издание «Новый Севастополь», в Севастополе стартовала кампания по вакцинации школьных учителей от коронавирусной инфекции.