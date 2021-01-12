Эвакуированные при пожаре в Екатеринбурге жильцы вернулись в квартиры

Жители многоэтажного дома в Екатеринбурге, размещённые из-за пожара во временном пункте, вернулись в свои квартиры.

«Все жильцы покинули пункт временного размещения и вернулись в свои квартиры», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.

Отмечается, что пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в доме.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек, включая ребёнка.

СК возбудил уголовное дело. В прокуратуре сообщили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.