В прокуратуре назвали возможную причину пожара в Екатеринбурге
«Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что «предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнём».
Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек.
СК возбудил уголовное дело.