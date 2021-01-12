В прокуратуре назвали возможную причину пожара в Екатеринбурге

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила, что неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, в том числе ребенок.

«Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что «предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнём».

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек.

СК возбудил уголовное дело.