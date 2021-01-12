СК возбудил дело после пожара в Екатеринбурге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в жилом доме Екатеринбурга, жертвами которого стали восемь человек.

«В ночь на 12 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная в городе Екатеринбурге. По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок», — приводит РИА Новости сообщение СК.

Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января погибли восемь человек.