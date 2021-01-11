В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
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Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.
Общий коечный фонд для лечения коронавируса в медучреждениях, подведомственных Минздраву и ФМБА, достигает 1540 коек.
«Для оказания медицинской помощи пациентам на амбулаторном лечении в области работают 17 патронажных бригад. Для оказания скорой медицинской помощи — 22 ковидные бригады», — добавили в штабе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.