В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

В Мурманской области освободилось 30% коечного фонда, выделенного под COVID-19.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общий коечный фонд для лечения коронавируса в медучреждениях, подведомственных Минздраву и ФМБА, достигает 1540 коек.

«Для оказания медицинской помощи пациентам на амбулаторном лечении в области работают 17 патронажных бригад. Для оказания скорой медицинской помощи — 22 ковидные бригады», — добавили в штабе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.