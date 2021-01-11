В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
С начала пандемии выявлены 39 396 заболевших. В настоящее время лечение проходят 13 456 человек.
Выздоровел 24 501 пациент, в том числе за последние 24 часа — 373.
Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 189 случаев коронавируса за сутки. Об этом информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на республиканский оперштаб.
Большинство заболевших (121) — это жители Ижевска.
Выписаны 198 человек, продолжают лечение 3532.
Ранее вирусолог, генетик, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков посоветовал переболевшим новым коронавирусом не торопиться с вакцинацией.