Вирусолог прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса

Вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков посоветовал переболевшим новым коронавирусом не торопиться с вакцинацией.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» специалист напомнил, что со временем уровень антител в организме может снижаться. Однако Волчков рекомендует всё же не торопиться с прививкой от коронавируса.

«Если вы переболели COVID-19, то я бы сейчас не бежал прививаться, потому что у вас, скорее всего, достаточный иммунитет. Если у вас нет никаких иммунодефицитов или вы не на иммунодепрессантах, то количество антител у большинства людей формируется достаточное», — пояснил он.

Волчков подчеркнул, что в первую очередь советовал бы прививаться тем людям, которые не переболели коронавирусом. Если же переболевшие столкнутся с новым штаммом вируса, получат эффект прививки, лёгкую лихорадку.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.