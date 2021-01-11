Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с военными автобусами
- РИА Новости
Возбуждено дело о нарушении правил вождения или эксплуатации машин.
«В настоящее время следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие, находящиеся в военном госпитале, и другие лица, проводятся иные неотложные следственные действия», — говорится в сообщении СК.
Ранее в Министерстве обороны подтвердили гибель четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну.
Как сообщили в компании ООО «Триумф ВНВ», участник ДТП арендовал самосвал Scania.