Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с военными автобусами

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения грузовика с колонной военных автобусов в Подмосковье, в результате которого погибли четверо военнослужащих.

Возбуждено дело о нарушении правил вождения или эксплуатации машин.

«В настоящее время следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие, находящиеся в военном госпитале, и другие лица, проводятся иные неотложные следственные действия», — говорится в сообщении СК.

Ранее в Министерстве обороны подтвердили гибель четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну.

Как сообщили в компании ООО «Триумф ВНВ», участник ДТП арендовал самосвал Scania.