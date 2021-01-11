В Минобороны подтвердили гибель четырёх военных в ДТП под Москвой

В Министерстве обороны подтвердили гибель четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

В настоящее время командование Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту аварии на 28-м км Новорижского шоссе.

«В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказали в министерстве.

Как пишет агентство со ссылкой на экстренные службы, в ДТП пострадали восемь человек.

Ранее стало известно, что инцидент произошёл в Красногорске на федеральной трассе М9 «Балтия»: столкнулись четыре военных автобуса и грузовик.