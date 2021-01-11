В Подмосковье произошло крупное ДТП с участием военных автобусов

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На трассе в Подмосковье произошло крупное ДТП с участием военных автобусов.
В Подмосковье произошло крупное ДТП с участием военных автобусов
  • Pixabay

«В Красногорске на федеральной трассе М9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово столкнулись четыре военных автобуса и грузовик», —  сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По предварительным данным, пострадали восемь человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

Очевидец рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что «где-то четыре-пять автобусов с курсантами ехало». По его словам, с ними столкнулся самосвал.

Он добавил, что из-за ДТП образовалась огромная пробка. На месте работают экстренные службы: скорая, МЧС.

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