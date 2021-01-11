Участник ДТП с военными в Подмосковье арендовал грузовик у частной фирмы

Участник ДТП с военными автобусами, которое произошло на трассе в Подмосковье, арендовал самосвал Scania у компании ООО «Триумф ВНВ». Об этом ТАСС рассказала гендиректор организации Наталья Попович.

«Эта машина — наша Scania. Но водитель этот у нас не работает. Он взял у нас самосвал в аренду и занимался частными заказами, которые выполнял на нашем автомобиле», — сказала Попович.

Как пишет Life.ru, 26-летний водитель арендовал самосвал всего месяц назад. В день аварии он ехал из области без груза.

По последним данным, как сообщают региональные власти, в ДТП пострадали 43 человека.

Ранее в Министерстве обороны подтвердили гибель четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну.