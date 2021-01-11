Участник ДТП с военными в Подмосковье арендовал грузовик у частной фирмы

Короткая ссылка
Участник ДТП с военными автобусами, которое произошло на трассе в Подмосковье, арендовал самосвал Scania у компании ООО «Триумф ВНВ». Об этом ТАСС рассказала гендиректор организации Наталья Попович.
Участник ДТП с военными в Подмосковье арендовал грузовик у частной фирмы
  • АГН «Москва»

«Эта машина — наша Scania. Но водитель этот у нас не работает. Он взял у нас самосвал в аренду и занимался частными заказами, которые выполнял на нашем автомобиле», — сказала Попович.

Как пишет Life.ru, 26-летний водитель арендовал самосвал всего месяц назад. В день аварии он ехал из области без груза.

По последним данным, как сообщают региональные власти, в ДТП пострадали 43 человека.

Ранее в Министерстве обороны подтвердили гибель четырёх военных в результате аварии с участием автобусов и грузовика в Подмосковье. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить