В Петербурге прокомментировали ситуацию со здоровьем школьников и учителей

В петербургском Комитете по образованию прокомментировали ситуацию со здоровьем школьников и учителей.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

За время каникул количество болеющих детей и педагогов снизилось на треть. По данным на 11 января, в школах из-за болезни отсутствуют 2608 детей (0,5% от общего числа обучающихся).

На больничном находятся 1142 педагога, или 3,4% от общего штата учителей.

«Аналогичная ситуация складывается и в дошкольных образовательных учреждениях, в которых также наблюдается снижение количества болеющих детей и воспитателей», — сказали в комитете.

Также стало известно, что в Свердловской области все школы возобновили обучение в очной форме. Меры безопасности из-за COVID-19 в учебных заведениях усилены, передаёт ОТР.

На дистанционном обучении остаются учащиеся средних специальных учебных заведений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил о мерах безопасности в связи с окончанием школьных каникул.