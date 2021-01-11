В Петербурге прокомментировали ситуацию со здоровьем школьников и учителей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
За время каникул количество болеющих детей и педагогов снизилось на треть. По данным на 11 января, в школах из-за болезни отсутствуют 2608 детей (0,5% от общего числа обучающихся).
На больничном находятся 1142 педагога, или 3,4% от общего штата учителей.
«Аналогичная ситуация складывается и в дошкольных образовательных учреждениях, в которых также наблюдается снижение количества болеющих детей и воспитателей», — сказали в комитете.
Также стало известно, что в Свердловской области все школы возобновили обучение в очной форме. Меры безопасности из-за COVID-19 в учебных заведениях усилены, передаёт ОТР.
На дистанционном обучении остаются учащиеся средних специальных учебных заведений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил о мерах безопасности в связи с окончанием школьных каникул.