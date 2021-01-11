Воробьёв напомнил о мерах безопасности в связи с окончанием школьных каникул
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Все детские сады и школы с сегодняшнего дня работают. Детки пошли учиться. Здесь обращаю внимание каждого из директоров школ, министра образования, глав на то, что очень важно соблюдать все стандарты, введённые сегодня в нашу жизнь. Фильтры, забота о детях», — отметил Воробьёв на заседании с зампредами правительства Московской области.
Губернатор призвал родителей не отправлять детей на занятия, если они чувствуют недомогание.
Работу возобновляют и колледжи — с 13 января. В штатном режиме продолжат работать и все кружки и секции.
Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.