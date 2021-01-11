Воробьёв напомнил о мерах безопасности в связи с окончанием школьных каникул

В связи с окончанием школьных каникул губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал соблюдать все требования и стандарты безопасности, связанные с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Все детские сады и школы с сегодняшнего дня работают. Детки пошли учиться. Здесь обращаю внимание каждого из директоров школ, министра образования, глав на то, что очень важно соблюдать все стандарты, введённые сегодня в нашу жизнь. Фильтры, забота о детях», — отметил Воробьёв на заседании с зампредами правительства Московской области.

Губернатор призвал родителей не отправлять детей на занятия, если они чувствуют недомогание.

Работу возобновляют и колледжи — с 13 января. В штатном режиме продолжат работать и все кружки и секции.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.