Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе

Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Москве в январе.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом «Работа.ру».

Первое место занимает вакансия техника-керамиста. Соискателю обещают 250 тыс. рублей в месяц.

До 200 тыс. рублей в месяц готовы платить репетитору по английскому языку.

150 тыс. рублей может получить frontend-разработчик — нужно оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой, разрабатывать код frontend-части проекта.

Ранее, как сообщало URA.RU, экономисты и HR-специалисты рассказали, представители каких профессий в 2021 году будут наиболее востребованы не только в России, но и за рубежом.